أبرزهم يوسف ندا، إدراج 76 إخوانيا على قائمة الإرهاب
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 279 تابع (أ)، الصادر في 15 ديسمبر 2024، قرار محكمة جنايات (أول درجة القاهرة) الدائرة الثانية- جنائي بدر، بشأن إدراج 76 عضو بجماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين.
وجاء نص القرار كالتالي: "قرار محكمة جنايات القاهرة في طلب الإدراج رقم 8 لسنة ۲۰۲٤، قرارات إدراج إرهابيين و٣ لسنة ٢٠٢٤ قرارات إدراج كيانات إرهابية والمقيدة برقم ۱۹۸۳ لسنة ۲۰۲۱ حصر أمن الدولة العليا.
قررت المحكمة أولا: إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات
ثانيا: إدراج 76 من جماعة الإخوان منهم (يوسف مصطفى علي ندا، ويوسف صبري عبد العزيز محمد عبد العزيز البسيوني، ويوسف ناجح يوسف السيد ) علي قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات".
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