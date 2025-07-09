مران صباحي للمصري بمعسكر بور فؤاد (فيديو وصور)

أدى فريق المصري البورسعيدي المران الصباحي اليوم الأربعاء، على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد تحت قيادة التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق خلال معسكره الحالي ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

برنامج تدريبي مكثف

ويخضع فريق المصري لبرنامج تدريبي مكثف بالمرحلة الأولي بفترة الإعداد للموسم الجديد متمثل في تدريب صباحي ومسائي وتدريبات جيم، وعلى الرمال.

دغموم يجدد للمصري

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات تجديد تعاقده مع نجمه الجزائري عبد الرحيم دغموم بعقد يمتد لموسمين اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2027/2026، مع إمكانية التجديد لمواسم أخرى.

وقام اللاعب فور وصوله من الجزائر في الساعات الأولى من صباح اليوم بالتوجه للاجتماع مع كامل أبو علي في جلسة سريعة انتهت بتوقيع اللاعب لموسمين جديدين رغم توالي العروض المقدمة للحصول على خدمات اللاعب من عديد من الأندية المصرية والخارجية.

الجدير بالذكر أن اللاعب عبد الرحيم دغموم والبالغ من العمر 26 عاما كان قد انضم لصفوف المصري قبل ثلاثة أعوام قادما من فريق وفاق سطيف علمًا بأنه يشغل مركز الجناح الأيسر.

المصري يضم لاعب الأهلي

ونجح كامل أبوعلي في إنهاء الاتفاق مع الأهلي للحصول على خدمات عمر الساعي على سبيل الإعارة في أولى صفقات الناديين منذ سنوات.

كما ضم النادي المصري منذر طمين، لاعب النادي الرياضي القسنطيني، مع إنهاء كافة الأمور المالية والتعاقدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.