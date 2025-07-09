انتهاء شهر العسل بين الأهلي ووسام أبو علي.. الفدائي يصر على الرحيل.. الأحمر يفتح المزاد ويشترط 10 ملايين دولار.. الريان القطري يقترب.. والنصر والوصل يشعلان الصراع لخطف اللاعب

حالة من الغليان يشهدها النادي الأهلي بسبب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي وملف رحيله عن الفريق رغم حاجة الأحمر إلى خدماته.

ملف رحيل وسام ابو علي عن الأهلي اشتعل ما بين رفض الأحمر رحيله وتلقي النادي أكثر من عرض مغرٍ من الريان القطري والوصل الإماراتي وأيضا إصرار اللاعب على الرحيل مما أدى إلى تغير موقف النادي والسماح له بذلك لكن بشروط تعجيزية قد تحول دون رحيله.

وسام أبو علي البالغ من العمر 26 عامًا يرتبط بعقد مع المارد الأحمر حتى صيف 2028.

تمسك الأهلي بـ وسام أبو علي ورفض رحيله

في البداية قرر النادي الأهلي عدم التفريط في وسام أبو علي ورفض أي عروض مهما كانت مغرية وتم إبلاغ اللاعب بذلك.

وسام يصر على الرحيل عن الأهلي

وأبدى وسام رفضه التام للاستمرار في صفوف الفريق الموسم القادم، متمسكا برغبته في الرحيل لخوض تجربة احتراف خارجية ومع كثرة تلقي اللاعب للعروض تراجع الأهلي عن موقفه.

الأهلي يفتح المزاد على الفدائي

وقررت إدارة الكرة بالأهلي المصري فتح المزاد على بيع وسام أبو علي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتلقى النادي الأهلي في الساعات الماضية مجموعة عروض رسمية بالجملة تخص وسام أبو علي أبرزها عرض الريان القطري الذي يرغب بشدة في ضم اللاعب، والوصل الإماراتي الذي عرض 8 ملايين دولار للحصول على المهاجم الفلسطيني.

وسام أبو علي يمتلك أيضا عرضا أمريكيّا كما تردد أن النصر السعودي دخل أيضا في المنافسة.

وأمام هذه العروض، تراجع الأهلي عن موقفه بشأن الإبقاء على اللاعب وقرر فتح مزاد لبيع المهاجم الفلسطيني وأصبحت الأمور شبه منتهية بقرب رحيل وسام أبو علي.

طلبات الأهلي لرحيل وسام أبو علي

الأهلي أبلغ اللاعب ووكيله بأنه متمسك بطلباته التي تم إبلاغهما بها خلال الفترة الأخيرة وهي الحصول على 10 ملايين دولار + 20% من إعادة البيع.

عرض الريان القطري لضم وسام أبو علي

وعرض الريان القطري الحصول على خدمات أبو علي مقابل 8 ونصف المليون دولار

وطلب مسئولو الأهلي الحصول على 10 ملايين دولار من أجل بيع وسام أبوعلي.

وسام يضغط لقبول عرض الريان



وعلمت فيتو أن وسام أبو علي تواصل مع مسئولي القلعة الحمراء عن طريق وكيله من أجل الضغط لتخفيض مطالب الأهلي المالية في صفقة بيعه إلى الريان القطري على وجه التحديد.

الاهلي

الريان يرفع المقابل المادي

وبات الفلسطيني وسام أبو علي قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الريان القطري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وارتفع عرض الريان إلى 9 ملايين دولار تسدد نقدًا مع استمرار التفاوض على بعض البنود والامتيازات التي تخص أهداف اللاعب والبطولات ونسب المشاركة.

وهناك بعض الرتوش الصغيرة تفصل انتقال وسام أبو علي إلى صفوف الريان القطري الذي اتفق بالفعل مع اللاعب ووكيله على كافة البنود الشخصية وسيوقع وسام لمدة 4 مواسم بينهم موسم اختياري بموافقة الطرفين.

وسام سيحصل على راتب يصل إلى 12 مليون دولار على مدار 3 سنوات بخلاف بعض الامتيازات.

بديل وسام أبو علي في الأهلي

يعمل مسئولو النادي الأهلي بشكل مكثف لحسم ملف بديل وسام أبوعلي لاعب الفريق، والذي اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء.

ويعد الإسباني كيفن كارلوس لاعب بازل السويسري، أحد أوائل اللاعبين الذي يسعى الاهلي لضمهم حال رحيل وسام أبو علي عن القلعة الحمراء.

وعلمت فيتو أن إدارة بازل السويسري ترغب بيع كيفن كارلوس مقابل 3 إلى 4 ملايين دولار.

وأكد المصدر أن المبلغ لا يمثل أزمة في حال بيع وسام ابوعلي بأكثر من 9 ملايين دولار.

ولا يحق للأهلي ضم لاعب أجنبي جديد إلا حال الاستغناء عن أحد من اللاعبين الخمسة بالفريق من أجل قيده بدلًا منه وهما المغربيان أشرف بن شرقي واشرف داري والتونسي محمد بن رمضان والمالي أليو ديانج والسلوفيني جراديشار.

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