ضغط من الريان ووسام أبو علي على الأهلي لإنهاء الصفقة وهذا موقف الأحمر

قرر نادي الريان القطري زيادة المقابل المادي لضم نجم النادي الأهلي وسام ابوعلي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكان الريان القطري قد عرض 8 ونصف المليون دولار ليتم رفع القيمة المالية إلى 9 مليون دولار.

وطلب مسؤولو الأهلي الحصول على 10 ملايين دولار من أجل بيع مع وسام أبوعلي.

كما طلب الأهلي منح مهلة للرد على العرض خلال ساعات خاصة مع رغبة اللاعب الملحة في الرحيل عن القلعة الحمراء.



وأكد وسام لإدارة الأهلي أن المبلغ المطلوب للاستغناء عنه مُبالغ فيه وكبير، لذا تراجعت عدة أندية خارجية عن التعاقد معه، وطلب اللاعب تخفيض هذا المبلغ حتى ينجح في الرحيل إلى أحد الأندية التي تتفاوض معه، والتي قدمت له مبالغ كبيرة للغاية تفوق بكثير ما يتقاضاه مع الأهلي.



ورغم أن الأهلي كان يرفض رحيل وسام أبو علي لحاجة الفريق إلى جهوده إلا أن إدارة النادي تراجعت ووافقت على رحيله بسبب إصراره على خوض تجربة الاحتراف ولكن مع رفض تقليل المبلغ المطلوب لبيع اللاعب عن 10 ملايين دولار.

ويعود النادي الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري، حيث يخضع اللاعبون لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في إسبانيا، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

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