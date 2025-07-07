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رياضة

وسام أبو علي يوجه صدمة جديدة للأهلي

وسام أبو علي
وسام أبو علي

جدد الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي رفضه التام للاستمرار في صفوف الفريق الموسم القادم متمسكا برغبته في الرحيل لخوض تجربة احتراف خارجية. 

وعلمت فيتو أن وسام أبو تواصل مع مسؤولي القلعة الحمراء عن طريق وكيله من أجل الضغط لتخفيض مطالب الأهلي المالية في صفقة بيعه إلى الريان القطري على وجه التحديد. 

كما رحب مسئولو النادي الأهلي برحيل المغربي أشرف داري إلى الريان القطري حال تحقيق مطالب الأهلي المالية في الحصول على ما يقرب من 2 مليون دولار للموافقة بيع اللاعب.

 وقال المصدر: إن النادى ينتظر خطوات رسمية من جانب الريان لبحث صفقة داري التي تبقي بعيدة عن صفقة وسام أبو علي المطلوب أيضا في الريان. 

ووفقا لموقع" أفريكا فوت" فإن الريان القطري دخل في مفاوضات جادة مع المغربي أشرف داري، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

الجدير بالذكر أن أشرف داري ليس اللاعب الأول الذي يدخل الريان في مفاوضات معه من النادي الأهلي، حيث يتفاوض الفريق القطري مع وسام أبو علي مهاجم الأحمر للحصول على خدماته أيضا. 

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