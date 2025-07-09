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رياضة

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع بديل وسام أبو علي

وسام أبوعلي،فيتو
وسام أبوعلي،فيتو

يعمل مسؤولو النادي الأهلي بشكل مكثف لحسم ملف بديل وسام أبو علي مهاجم الفريق، الذي اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء.

ويعد الإسباني كيفن كارلوس لاعب بازل السويسري، أحد أوائل اللاعبين الذي يسعى الأهلي لضمهم خاصة مع إصرار وسام أبو علي على الرحيل.

وعلمت فيتو أن إدارة بازل السويسري  ترغب في بيع  كيفن كارلوس مقابل 3 إلى 4 ملايين دولار.

وأكد مصدر أن المبلغ ليس أزمة في ظل بيع وسام أبوعلي بمبلغ كبير يصل لأكثر من 9 ملايين دولار.

وينتظر الأهلي حسم رحيل المغربي أشرف داري لأحد الأندية الخليجية، لكي يكون هناك مكان شاغر من أجل ضم لاعب أجنبي خاصة وأن قائمة الأحمر تضم 5 لاعبين أجانب وهم الثنائي المغربي، أشرف داري وأشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج والسلوفيني جراديشار.

ولا يحق للأهلي ضم لاعب أجنبي جديد إلا حال الاستغناء عن أحد من اللاعبين الخمسة السابقين من أجل قيده بدلًا منه.

ويعود النادي الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري، حيث يخضع اللاعبون لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في إسبانيا، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

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الأهلي أشرف بن شرق التونسي محمد علي بن رمضان أشرف داري اشرف بن شرقي السلوفيني جراديشار المغربي أشرف داري النادي الأهلي بازل السويسري بن شرقي محمد علي بن رمضان وسام أبوعلي كيفن كارلوس

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