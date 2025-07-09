الأربعاء 09 يوليو 2025
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أخبار مصر

البحوث الفلكية تكشف موعد ظهور قمر الرعد

القمر، فيتو
القمر، فيتو

أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن قرص القمر يصبح بدرا كامل الاستدارة 10 يوليو الجاري، حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق عند غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%.

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وأوضح تادرس أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك ظهر لنا القمر كما لو كان بدرا من 8 يوليو ويستمر حتى 12 يوليو.

قمر غزال الباك

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بقمر غزال الباك، كما يعرف بقمر الرعد وقمر القش ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

اقتران الزهرة والدبران

ويشرق كوكب الزهرة 13 يوليو  بغضون الساعة الـ 3:15 صباحا مقترنا مع نجم الدبران (عين الثور) ألمع نجم في برج الثور، ويظلان مرئيان بالعين المجردة السليمة حتى اختفاء المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس علما بأن نجم الدبران هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 2.5 مرة مثل كتلة الشمس، ويبلغ حجمه حوالي 50 ضعف مثل حجم الشمس.

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