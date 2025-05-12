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قمر الزهور يزين السماء، الليلة

القمر، فيتو
القمر، فيتو
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أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن قرص القمر سيكتمل اليوم، ويصبح بدرا كامل الاستدارة.

 

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ويكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق عند غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%، وحيث إن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، وظهر كما لو كان بدرا في الفترة من 10 ويستمر حتى 14 مايو.


 “قمر الزهور”

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء منها “قمر الزهور”؛ لأن أزهار الربيع تنمو بكثافة في هذا الوقت من العام.

كما يُعرف أيضا بقمر الذرة وقمر الحليب ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة. 

ويشرق غدا القمر في الـ 9:10 مساء تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب)، وهو ألمع نجم في برج العقرب، وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.
 

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