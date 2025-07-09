الأربعاء 09 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

طرح البرومو الرسمي لفيلم "درويش" لعمرو يوسف (فيديو)

فيلم درويش، فيتو
فيلم درويش، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “درويش” من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني البرومو الرسمي للعمل.

وأظهر الفيديو التشويقي وقوع الفيلم في فترة الثلاثينات، حيث يؤدي عمرو يوسف دور “نصاب”، كما يصرخ طول مدة الإعلان الرسمي، والذي يتحول لبطل في يوم ليلة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض فيلم “درويش” في مصر يوم 13 أغسطس المقبل، بينما ينطلق في جميع أنحاء الوطن العربي في 28 أغسطس. 

وكان قد تأجل عرض الفيلم لشهر أغسطس، بعد أن كان من المقرر عرضه بسينمات مصر يوم 17 يوليو الجاري، حيث علمت “فيتو” أن سبب تأجيل عرض العمل هو عدم الانتهاء من مونتاج جميع مشاهد العمل، وإجراء تعديل بناء على رأي مخرج العمل.

وسبق أن كشف الفنان عمرو يوسف عن انضمام مفاجئ للفنان هشام ماجد إلى طاقم عمل فيلم "درويش"، لتكتمل بذلك كوكبة النجوم المشاركين في هذا العمل المنتظر.

فيلم درويش

فيلم "درويش" من تأليف الكاتب وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم الفيلم فريقًا استثنائيًا من النجوم، على رأسهم الثنائي عمرو يوسف ودينا الشربيني، كما يشارك في البطولة كل من تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، بالإضافة إلى الفنان هشام ماجد.

وفي تصريح له، أعرب المنتج محمد حفظي عن ثقته الكبيرة في فيلم "درويش"، مشيرًا إلى أن الفيلم "يمنحنا فرصة للوصول إلى آفاق إبداعية جديدة".

 وأكد حفظي أنهم “واثقون من أن هذا الفيلم، بتعمقه في الطبيعة الإنسانية، سيترك أثرًا دائمًا على المشاهدين وصناعة السينما”.

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عمرو يوسف دينا الشربيني فيلم “درويش” الفيديو التشويقي الإعلان الرسمي الفنان هشام ماجد

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