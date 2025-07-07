الثلاثاء 08 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

الفنانة الدنماركية: من أرسل إلي اللوحة المسروقة من خارج مصر ولا يعرف مها الصغير

الفنانة الدنماركية
الفنانة الدنماركية ليزا لاخ نيلسن، فيتو

نفت الفنانة الدنماركية ليزا لاخ نيلسن الأنباء التي تفيد بقيام شخص من داخل مصر بإرسال مقطع فيديو من برنامج الإعلامية منى الشاذلي، الذي أظهر سرقة إحدى لوحاتها الفنية التي تحمل عنوان "صنعت لنفسي أجنحة" من قبل مها الصغير.

وأكدت نيلسن في تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب أن الشخص الذي أرسل لها الفيديو لا يقيم في مصر ولا يعرف مها الصغير على الإطلاق، وأن دافعه لم يكن كرهًا للإعلامية أو رغبة في إيذائها. 

وأوضحت الفنانة الدنماركية أن هذا الشخص تربطه بها معرفة سابقة، وعرض عليها المساعدة إذا رغبت في اتخاذ موقف تجاه الواقعة للحفاظ على فنها.

 

مها الصغير: أمر بأصعب ظرف في حياتي

وكانت الإعلامية مها الصغير، اعترفت بسرقة الرسومات التي ادعت أنها من إبداعها، وأعلنت في بيان مقتضب عن الخطأ الذي ارتكبته، لتبدأ حديثها قائلة "أنا غلطت"، مشيرة إلى كونها أخطأت في حق الفنانة الدنماركية ليزا صاحبة الرسمة الأصلية.

وأوضحت أنها أخطأت في حق كافة الفنانين الآخرين، كما أخطأت في حق المنبر الإعلامي الذي تحدثت من خلاله عن تلك الأعمال.

شددت على كونها "أخطأت في حق نفسها"، وهو الأمر الأهم بالنسبة إليها.

وكشفت عن كون مرورها بأصعب ظرف في حياتها لا يبرر لها هذا الأمر، لتختتم حديثها قائلة "أنا آسفة وزعلانه من نفسي".

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الفنانة الدنماركية ليزا لاخ نيلسن الأعلامي عمرو أديب الاعلامية مني الشاذلي الفنانة الدنماركية مها الصغير

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