الثلاثاء 08 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

شاشة ON تحذف برومو برنامج كلام كبير لـ مها الصغير

مها الصغير، فيتو
مها الصغير، فيتو

قامت شاشة ON بحذف برومو برنامج كلام كبير الذي تقدمه مها الصغير ، والذي كان من المقرر أن يعرض الفترة المقبلة.

 

حذف برومو برنامج كلام كبير لـ مها الصغير 

وكان برومو كلام كبير لـ مها الصغير قد كشف عن أبرز ضيوفه ومنهم أحمد السقا، محمد سامي، مصطفي خاطر وغيرهم.

وكانت مها الصغير تصدرت مؤشر البحث جوجل علي خلفية سرقتها للوحة من فنانة دنماركية تدعي “ليزا لاخ نيليسن".

وعلقت الإعلامية مها الصغير على ادعائها بأنها صاحبة لوحة "صنعت لنفسي أجنحة"، التي رسمتها الفنانة الدنماركية ليزا لاخ نيلسن عام 2019، والتي ظهرت في برنامج الإعلامية منى الشاذلي مشيرة إلى أن اللوحة من رسمها.

ووجهت مها الصغير رسالة للفنانة الدنماركية ليزا لاخ نيلسن، مؤكدة أنها أخطأت في حقها بنسب اللوحة لها، مشيرة إلى أنها تمر بأصعب ظرف في حياتها، ولكن ذلك لا يبرر لي ما حدث.  

وقالت مها الصغير في اعتذارها للفنانة الدنماركية ولجميع الفنانين: "أنا غلطت. غلطت فى حق الفنانة الدنماركية ليزا وفي حق كل الفنانين وفى حق المنبر اللي اتكلمت منه، والأهم غلطت فى حق نفسي. مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث. أنا آسفة وزعلانة من نفسي".

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