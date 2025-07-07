أزمة جديدة في اتحاد تنس الطاولة بسبب كورسات عضو المجلس

تنس الطاولة، شهد اتحاد تنس الطاولة أزمة جديدة، بسبب قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة بإعطاء كورسات تدريبية للمدربين، بالمخالفة للوائح والقوانين.

وعلمت “فيتو”، أن أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، قام خلال الفترة الأخيرة بإعطاء كورسات تدريبية للمدربين في صالة الاتحاد باستاد القاهرة.

وكشف مصدر داخل الاتحاد، أن عضو مجلس الإدارة ضرب باللوائح عرض الحائط، وارتكب مخالفة واضحة وصريحة للمادة 41 من قانون الرياضة، والتي تنص على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد والعمل لديه بمقابل أو بدون.

ويقوم مسئولو وزارة الشباب والرياضة حاليا بفحص الواقعة والتأكد من صحتها تمهيدا لإصدار قرار نهائي من كل من خالف اللوائح والقوانين.

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