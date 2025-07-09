الأربعاء 09 يوليو 2025
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محافظات

حملة تفتيشية مفاجئة بالمنوفية للتأكد من التزام السائقين علي المحاور البديلة للطريق الاقليمي

حملة مرورية بالمنوفية،فيتو
حملة مرورية بالمنوفية،فيتو

شنت الأجهزة المختصة بمحافظة المنوفية حملة مفاجأة علي عدد من المحاور البديلة لـالطريق الدائري الأقليمي للتاكد من التزام السائقين علي تلك المحاور  بالارشادات المرورية الجديدة خصوصا الالتزام بالسرعة المقررة وكذالك التزام السائقين بخطوط السير في المحاور البديلة التي تم الإعلان عنها والحمولات المقررة للسيارات وكافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لحين انتهاء غلق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة حفاظا علي أرواح المواطنين.

 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الذي شدد علي ضرورة التعامل بحزم مع السائقين المخالفين واتخاذ الاجراءات الرادعة ضدهم.

في ذات الإطار شنت الأجهزة المختصةحملة  تفتيشية مفاجئة على مجمع مواقف تلا للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن صلاحية رخص التسيير والقيادة وحمولة الركاب والطريق وإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه بما يساهم في زياده معدلات السلامة والأمان بالتنسيق التام مع مشروع المواقف بالمحافظة

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محافظة المنوفية المحاور البديلة للطريق الدائري الأقليمي الارشادات المرورية غلق الطريق الدائري الاقليمي

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