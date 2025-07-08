إذاعة جيش الاحتلال تكشف نتيجة التحقيق الأولي لكمين بيت حانون

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش حول كمين بيت حانون كشفت أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم كانت قد تعرضت لعشرات الضربات الجوية والمدفعية سابقًا، وذلك في إطار التمهيد الميداني لتقدم القوات.

سرية مشاة إسرائيلية عبرت فوق حقل ألغام رغم التمهيد

وبحسب نتائج التحقيق، فإن سرية من كتيبة "نيتساح يهودا" تقدّمت داخل حي بيت حانون، ومرت فوق حقل ألغام كان مخفيًا بعناية، رغم تنفيذ قصف مكثف على المنطقة قبل التوغل.

وأشار التقرير إلى أن التمهيد الجوي والمدفعي لم يكن كافيًا للكشف عن طبيعة التضاريس الميدانية أو تطهيرها من العبوات المتفجرة.

تسلسل كمين بيت حانون: من العبوة الأولى إلى إطلاق النار

ووفقًا للتفاصيل، فقد انفجرت العبوة الناسفة الأولى لدى مرور السرية المقاتلة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والارتباك في صفوف القوة.



وبعد لحظات، ومع وصول قوة الإنقاذ، انفجرت عبوة ثانية بشكل مباشر في صفوفها.

ثم تتابعت الانفجارات وبدأ إطلاق نار كثيف من عدة جهات، في ما وصفه جيش الاحتلال بأنه كمين محكم ومنسق بعناية.

تقييم أولي: فشل استخباري ميداني

واعتبرت الجهات العسكرية أن ما حدث يشير إلى ثغرة في التقديرات الاستخباراتية حول جاهزية المنطقة، رغم القصف المكثف المسبق، ويُطرح التساؤل مجددًا عن قدرة المقاومة على إعادة زرع العبوات أو إبقائها دون كشف رغم التمهيد العسكري المكثف.

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