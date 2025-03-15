فضيحة مدوية تهز جيش الاحتلال في قطاع غزة، ما علاقتها بعيد المساخر (فيديو)

تداولت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية مقطع فيديو يكشف فضيحة كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أظهرت مشاهد الفيديو حالة الانهيار في الانضباط العسكري والإجراءات الأمنية داخل صفوف جيش الاحتلال داخل قطاع غزة.

فضيحة مدوية تهز جيش الاحتلال في قطاع غزة

وظهر عدد من المقاتلين من الكتيبة 7015 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهم يطلقون النار بشكل عشوائي في قطاع غزة كجزء من احتفالهم بعيد المساخر (البوريم)، وهو عيد يهودي تقليدي.

وتسبب الفيديو في إثارة الجدل، حيث يظهر أحد القادة وهو يقرأ من أحد أسفار الكتاب المقدس اليهودي مرتديا قبعة مهرج، وعندما وصل إلى كلمة "هامان" (الشخصية التي يُحتفل بهزيمتها في العيد)، أطلق الجنود وابلا من الرصاص بشكل عشوائي.

جنود بجيش الاحتلال داخل المنطقة العازلة في قطاع غزة، يطلقون النار باتجاه القطاع، خلال قراءة تمتمات عبرية خاصة بـ"عيد المساخر". pic.twitter.com/Qwh0xasbiU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 15, 2025

ومن جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "هذا السلوك، الذي تم تصويره ونشره على نطاق واسع، أثار انتقادات حادة تجاه الانضباط العسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي".

إطلاق نار عشوائي داخل القطاع

وصرح مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الحادث يُظهر "انهيارا في الانضباط العسكري وتجاهلا تاما لإجراءات وأوامر إطلاق النار"، وأكدوا أن مثل هذه التصرفات تتعارض بشكل صارخ مع قيم الجيش وإجراءاته الميدانية.

وفي أعقاب الحادث، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ إجراءات فورية، حيث تم إبعاد قائد الفصيل والجنود المتورطين من قطاع غزة على الفور، مؤكدا أنه ستتم محاسبتهم تأديبيا.

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