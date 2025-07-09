موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقناة الناقلة

نهائي كأس العالم للأندية، يحتضن ستاد ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية، مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين الفائز من مواجهة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، أمام تشيلسي الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 على ملعب ميتلايف يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة النهائي عبر منصة “DAZN” العالمية بشكل حصري ومباشر عبر شاشتها.

تشيلسي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

وتأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين، في نصف النهائي، وينتظر البلوز الفائز من لقاء الليلة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد

جوائز كأس العالم للأندية 2025

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، رسميًا عن جوائز كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، نظامها الجديد الذي يشهد مشاركة 32 دولة يمثلون كل قارات العالم

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

- 2 مليون دولار عن كل انتصار في دور المجموعات.



- 1 مليون دولار للتعادل.



- 7.5 مليون دولار للتأهل إلى دور الـ16.



- 13.125 مليون دولار للتأهل إلى دور ربع النهائي.



- 21 مليون دولار للتأهل إلى دور نصف النهائي.



- 30 مليون دولار للوصول إلى النهائي.



- 40 مليون دولار لمن يحرز لقب البطولة.

ويصل إجمالي ما يحصل عليه الفريق الفائز بالبطولة لـ 125 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع الأندية الأوروبية بمكافآت مشاركة تتراوح بين 12.81 مليون دولار و38.19 مليون دولار، وفقًا لترتيبها من 1 إلى 12.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.