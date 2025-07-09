أهداف مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 (فيديو)

بأقدام بيدرو تمكن تشيلسي الإنجليزي من تخطي عقبة فلومينينسي البرازيلي والتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بفوز مثير بنتيجة 2-0 مساء الثلاثاء في نصف النهائي على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

لعب الوافد البرازيلي جواو بيدرو دور البطولة في انتصار تشيلسي بعدما تألق وسجل هدفًا من تسديدة صاروخية سكنت شباك فلومينينسي في الدقيقة 18 رافضًا الاحتفال بهز شباك فريقه الأسبق.

¡ES UN GOL BRUTAL! ¡ES UN GOL QUE NO CELEBRA EN SEÑAL DE RESPETO A FLUMINENSE! 🙌



Joao Pedro nos regala una de las obras de arte de este Mundial 🚀@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/wvfKqkArMP — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 8, 2025



وعاد جواو بيدرو ليواصل توهجه بمضاعفة النتيجة للفريق الإنجليزي بهدف ثان في الدقيقة 56، حيث راوغ مدافع فلومينينسي وسدد الكرة بتصويبة صاروخية لترتطم بالعارضة وتعانق الشباك.

LA LEY DEL EX DESTROZANDO A FLUMINENSE 😮



¡GOL SENSACIONAL DE JOAO PEDRO PARA PEDIR SITIO EN LA FINAL DEL MUNDIAL! ¡QUÉ PASADA! 🚀@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/u6c8lnWEza — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 8, 2025

ولم يحتفل بيدرو بهدفيه واكتفى برفع يديه للأعلى تقديرًا لمشاعر ناديه البرازيلي القديم.



ورغم تفوق تشيلسي فإن فلومينينسي قدم عرضًا جيدًا وكاد يهز الشباك لولا تألق اللاعب الإسباني مارك كوكوريلا في الشوط الأول وأبعد فرصة هدف محقق عن خط المرمى.



¡ACCIÓN SALVADORA DE CUCURELLA PARA SACARLA SOBRE LA LÍNEA!



¡Qué cerca lo tuvo Fluminense! 😮@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/1N5jtfD6Oh — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 8, 2025

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح فلومينينسي ولكنه تراجع عنها بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وينتظر تشيلسي في نهائي مونديال الأندية الفريق الفائز من لقاء نصف النهائي المرتقب الآخر، الذي سيجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، وريال مدريد الإسباني مساء الأربعاء.

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