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رياضة

على طريقة مبابي، ريال مدريد يستعد لضم نجم ليفربول مجانا

ريال مدريد
ريال مدريد

اتخذ الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، خطوة مهمة نحو الانتقال إلى ريال مدريد، بعدما رفض جميع عروض التجديد المقدمة من الريدز بشأن التجديد، وفتح الباب أمام الملكي لحسم الصفقة.

كوناتي إلى ريال مدريد 

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، منح كوناتي الضوء الأخضر لإدارة ريال مدريد للشروع في التفاوض مع وكيله، تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإسبانية بعد نهاية عقده في يونيو المقبل.


ويأتي هذا التحرك في إطار خطة ريال مدريد لتأمين الخط الخلفي، بعد إتمام صفقة ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي اضطر ليفربول للتخلي عنه مقابل 10 ملايين يورو، وتعاقد النادي الأبيض أيضًا مع الهولندي دين هويسن مقابل 60 مليون يورو.



وتسعى إدارة ريال مدريد لتجديد دماء الدفاع، في ظل تقدم ديفيد ألابا وداني كارفاخال وفيرلاند ميندي في العمر، واقتراب عقد أنطونيو روديجر من نهايته، إضافة إلى الشكوك المستمرة حول جاهزية إيدير ميليتاو بسبب الإصابات المتكررة في الركبة.

ويرغب النادي الملكي لحسم صفقة كوناتي مجانا على نفس طريقة تعاقده مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الماضي.

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