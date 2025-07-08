فيفا يحبط باريس سان جيرمان بهذا القرار قبل لقاء ريال مدريد

كأس العالم للأندية 2025، تلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد، غدا الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف ثنائي الدفاع الباريسي، ويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز، مباراتين، بعد حصولهما على بطاقة حمراء مباشرة في المباراة الماضية أمام بايرن ميونخ، في دور الثمانية.

ويعني ذلك غياب اللاعبين عن صفوف "بي إس جي" لنهاية مشواره في البطولة حال تأهله للنهائي على حساب ريال مدريد.

وأكدت شبكة GFFN الفرنسية أن النادي الباريسي بإمكانه الاستئناف ضد هذا القرار.

وقد حصل الثنائي على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف ضد ليون جرويتسكا ورافائيل جيريرو في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويتأهل الفائز من مباراة باريس والريال لمواجهة إما تشيلسي أو فلومينينسي في المباراة النهائية لمونديال الأندية.

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