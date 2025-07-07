القابضة تنظم ورشة عمل لإعداد استطلاعات الرأي ورسائل التوعية الخاصة بمأمونية المياه والصرف

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورشة عمل متخصصة يومي 6 و7 يوليو 2025، بمشاركة رؤساء قطاعات التوعية وخدمة العملاء والإعلام، وممثلي إدارات المأمونية بالشركات التابعة، وعدد من الخبراء والمتخصصين، وبحضور نخبة من ممثلي إدارات التوعية ومأمونية المياه بالشركات التابعة.

استهلت فعاليات الورشة بكلمة افتتاحية ألقاها المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أكد خلالها أن مأمونية المياه والصرف الصحي تمثل أحد المحاور الأساسية لضمان جودة واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية تكامل جهود التوعية الفنية والمجتمعية بما يواكب المعايير العالمية ويعزز ثقة المواطنين في المرافق العامة.

كما أوضح الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الورشة تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لتوحيد أدوات التواصل مع المجتمع من خلال استطلاعات رأي ورسائل توعية تستند إلى تقييم دقيق للمخاطر، وتسهم في رفع درجة الوعي لدى مختلف الفئات المستهدفة، خاصة في مشروعات "حياة كريمة".

دعم الشركات التابعة بأدوات موحدة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية

وأكد الدكتور محمود عبد الرحمن، مدير عام مأمونية مياه الشرب والصرف الصحي بالشركة القابضة، أن البرنامج يستهدف دعم الشركات التابعة بأدوات موحدة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية، بهدف رفع كفاءة تقييم المخاطر وتفعيل المشاركة المجتمعية في ضمان استدامة الخدمات.

من جانبه، أشار الأستاذ محمد صلاح، مدير عام التوعية وخدمة العملاء والإعلام، إلى أن الورشة تمثل خطوة مهمة نحو صياغة رسائل توعية فعالة ترتبط بسياق كل مجتمع محلي، وتُبنى على نتائج استطلاعات رأي مدروسة، ما يعزز من دور التوعية كعنصر محوري في منظومة المأمونية.

ناقشت الورشة عدة محاور رئيسية منها: تطوير نموذج موحد لاستطلاعات الرأي المرتبطة بالمأمونية، صياغة رسائل توعية مجتمعية فعالة ومؤثرة، وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة بناءً على نتائج التقييمات الميدانية. كما تضمنت جلسات العمل استعراضًا لخبرات ميدانية من الشركات التابعة، وتم تقديم خطة تنفيذية لإصدار دليل موحد للرسائل التوعوية المعتمدة في مجال المأمونية.

واختُتمت الورشة بتوصيات عملية لتطبيق النماذج الموحدة ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، بما يعزز من فعالية برامج التوعية، ويواكب مستجدات قانون تنظيم مياه الشرب الجديد، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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