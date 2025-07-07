الإثنين 07 يوليو 2025
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تطوير الخدمات الرقمية والمركز التكنولوجي بالعبور

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور تطوير الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات على المواطنين، والانتهاء من تحديث وتطوير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وذلك ضمن منظومة التحول الرقمي الشامل. 
 

وأوضح أن التحديث تزويد المركز بشاشات عرض تفاعلية، تقوم بعرض خطوات المعاملات المختلفة بشكل مبسط، ما يُمكّن المواطن من معرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة بدقة قبل التوجه للموظف المختص، ويُقلل من زمن الانتظار والازدحام.
 

وأضاف كما تم إدخال نظام باركود ذكي خاص بكل طلب يُقدمه المواطن، حيث يُمكّن هذا النظام العميل من الاطلاع على شرح مبسط وواضح لجميع الأوراق والمستندات المطلوبة بناءً على نوع الطلب المُقدَّم، مما يساعد في تجهيز الملف بشكل صحيح من البداية، ويوفر الوقت والجهد على المواطن والموظف معًا.
 

 وتابع، يستهدف هذا التطوير تسهيل تمرير المعاملات بين المواطن ومقدم الخدمة، من خلال منظومة إلكترونية حديثة تُقلل من المعاملات الورقية وتعزز من سرعة الأداء، مع الحفاظ على أعلى درجات التنظيم والشفافية.

 

وأكد  رئيس جهاز تنمية مدينة العبور" أن هذا التحديث يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن رفع كفاءة الخدمات الحكومية والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية لتحقيق استدامة الخدمة، وضمان راحة ورضا المواطنين وتقديم خدمات افضل لهم، ويستمر المركز التكنولوجي في تقديم خدماته المتنوعة وفق رؤية متطورة تضع المواطن في قلب العملية الخدمية، وتعتمد على التواصل الفعال والميكنة الشاملة.

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التكنولوجيا الرقمية التحول الرقمي الشامل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين المجتمعات العمرانية رئيس جهاز تنمية مدينة العبور جهاز تنمية مدينة العبور

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