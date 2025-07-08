بالأسعار، الإسكان تعلن عن طرح جديد للأراضى بالصعيد

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل طرح جديد لقطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بأنشطة مختلفة وفق آلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة قنا الجديدة ارض مخازن بمساحة 3636 متر بسعر 2195 جنيه، وارض نادي اجتماعي بمساحة 10973 متر بسعر 5340 جنيه.

وحددت الهيئة النسبة البنائية لقطعة الارض بمساحة 3636 ولا تزيد مساحة المبانى للدور الارضى عن 40% من مساحة قطعة الارض، والارتفاع: بدروم + دور ارضى + دورين، والالتزام باشتراطات الدفاع المدنى، ويلتزم الراسي علية قطعة الارض بالحصول على موافقة الجهات المعنية وكذا ايه اشتراطات قد تتطلبها الجهات الادارية الاخرى.

كما يتم الالتزام بتوفير اماكن انتظار سيارات بداخل حدود قطعة الارض طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاتة، ويتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع.

ومدة التنفيذ 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الارض.

وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الارض بالجنية المصري وهي عبارة عن:

(5% تم سدادها + 10% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص ) بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية و 0.5 % مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقى ثمن الارض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنية المصري ويستحق القسط الاول خلال عام من تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة علي التخصيص شريطة استصدار القرار الوزاري او الترخيص ايهما اقرب)خلال فترة السماح علي ان يتم سداد الفوائد المستحقة عن تلك الفترة؛ على ان يتم تحميل كافة الاقساط بالاعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد ؛ ( بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5 % مصاريف إدارية ).

كما تطرح بمدينة غرب قنا الجديدة ارض تجاري بمساحة 2416 متر بسعر 6200 جنيه وأرض تعليمي بمساحة 12073 مترًا بسعر 2555 جنيهًا.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

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