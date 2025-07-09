منتخب الناشئين تحت 17 عاما يواصل تدريباته ويحتفل بعيد ميلاد الكاس (صور)

خاض منتخب الناشئين تحت 17 عامًا، تدريباته الثلاثاء في إطار معسكره المغلق بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

عيد ميلاد أحمد الكاس

واحتفل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، بعيد ميلاد أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب الذي وافق أمس الثلاثاء.

وحرص أعضاء الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين على تقديم التهنئة للكاس بعيد ميلاده، متمنين لهم التوفيق والنجاح.

الخطيب يزور مران منتخب الناشئين

في زيارة تحفيزية، التقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعضاء منتخب الناشئين تحت 17 سنة على هامش تدريباتهم اليومية استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تأهل لها الفريق، ووعد الخطيب لاعبي الفريق بمؤازرتهم خلال مبارياتهم في كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

كان في استقبال محمود الخطيب لدى زيارته لمركز المنتخبات الوطنية التي تشهد معسكرات وتدريبات المنتخب الوطني الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد وأعضاء الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن أحمد الكاس.

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