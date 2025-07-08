الأربعاء 09 يوليو 2025
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رياضة

تشيلسي يتقدم علي فلومينينسي بثنائية بعد 65 دقيقة

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

كأس العالم للأندية، يتقدم فريق تشيلسي الإنجليزي على نظيره فلومينينسي البرازيلي، بهدفين نظيفين، بعد مرور 65 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب ميتلايف، ضمن نصف النهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

بدأت المباراة بضغط من لاعبي فلومينينسي وتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة عن طريق كانو لتمر بجوار المرمى.

مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 
مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 

بعدها دخل لاعبو تشيلسي في أجواء المباراة وكانت أولى الفرص في الدقيقة العاشرة بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء على رأس كوكوريلا الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 
مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 

وفي الدقيقة 18، تقدم تشيلسي بالهدف الأول بعد تصويبة رائعة من جواو بيدرو من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 22، كاد تشيلسي يحرز الهدف الثاني بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء على رأس مالو جوستو إلا أن كرته مرت بجوار المرمى.

مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 
مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 

وفي الدقيقة 25، أنقذ كوكوريلا لاعب تشيلسي فريقه من هدف مؤكد، بعد إنقاذ رائع من على خط المرمى ليمنع أرياس من تسجيل هدف التعادل لفريق فلومينينسي.

مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 
مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة على المرميين، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سجل جواو بيدرو الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 57.

مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 
مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 

تشكيل تشيلسي أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية

وأعلن الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة فريقه ضد فلومينينسي البرازيلي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو، تشالوبه، توسين، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فرنانديز، نكونكو

خط الهجوم: بالمر، نيتو، جواو بيدرو

تشكيل تشيلسي
تشكيل تشيلسي

تشكيل فلومينينسي ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية

فيما ضم تشكيل فلومينينسي كلا من فابيو، جوجا، إيناسيو، تياجو سيلفا، تياجو سانتوس، ريني، بيرنال، خيركليز، نوناتو، أرياس، كانو.

تشكيل فلومينينسي، فيتو 
تشكيل فلومينينسي، فيتو 

 

ويلتقي الفائز من مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي  المتأهل من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في نصف النهائي الآخر، والذي يقام مساء غد الأربعاء.

مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 
مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 

كان تشيلسي تأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بعدما حقق الفوز على بالميراس البرازيلي في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف.

مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 
مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 

في المقابل حجز فلومينينسي مقعده في نصف النهائي، بعدما تمكن من تخطي عقبة الهلال السعودي بصعوبة كبيرة، ليحقق انتصار صعب على زعيم آسيا بنتيجة 2/1.

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