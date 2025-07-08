الثلاثاء 08 يوليو 2025
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خارج الحدود

ترامب: نفذنا هجوما ناجحا على إيران بصواريخ توماهوك ودمرنا منشآت نووية

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده أطلقت 30 صاروخا من طراز "توماهوك" على أهداف داخل إيران، مؤكدًا أن جميعها أصابت أهدافها بدقة.

وأضاف ترامب، في تصريحات مثيرة، أن الهجوم تم بنجاح كامل دون مواجهة أي عوائق، مشيرا إلى أن القاذفات الأمريكية التي شاركت في العملية كانت قادرة على التخفي، ودخلت الأجواء الإيرانية وغادرتها قبل أن تدرك طهران طبيعة الهجوم.

وأوضح أن الضربة استهدفت منشآت نووية إيرانية، مؤكدًا أنه "تم تدميرها بالكامل".

القناة 12: نتنياهو يلتقي ترامب الليلة بعد إحراز تقدم في مفاوضات غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري لقاءً جديدًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة، في ظل ما وصفته القناة بـ"تقدم ملحوظ" في مفاوضات التهدئة بشأن قطاع غزة.

 

ولفتت القناة العبرية، إلى أن اللقاء المرتقب الليلة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو لا يزال قيد التنسيق النهائي.

الاتصالات الدولية للوصول إلى اتفاق هدنة شامل في غزة

وبحسب القناة، فإن اللقاء سيُعقد بعيدًا عن الإعلام، ويأتي في وقت تتكثف فيه الاتصالات الدولية للوصول إلى اتفاق هدنة شامل في غزة، يتضمن وقف العمليات العسكرية وتبادل الأسرى.
 

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ترامب إيران داخل إيران منشاة نووية نووية

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