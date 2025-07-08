أخبار الرياضة اليوم: موقف إمام عاشور من معسكر الأهلي بتونس.. محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول.. صدمة للإسماعيلي بسبب استمارات سحب الثقة.. النواب يوافق على تعديلات قانون الرياضة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في “فيتو” والتي جاءت كالتالي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تعديل قانون الرياضة، وذلك بشكل نهائى.

وتنشر فيتو النص الكامل لمشروع القانون كالتالى:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

وتستبدل عبارة (الخدمات في المجال الرياضي) بعبارة (الخدمات الرياضية) في المواد أرقام (45، 60، 61) من قانون الرياضة المُشار إليه.

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن إمام عاشور لاعب الأهلي سيكون جاهزا للتواجد في معسكر الفريق المرتقب بتونس يوم 18 يوليو الجاري استعدادا للموسم الجديد، حيث سيتواجد اللاعب لاستكمال تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة حيث تخلى اللاعب عن الجبيرة الطبية التي وضعها بعد الجراحة.

كما يضع مسؤولو النادي الأهلي حاليا اللمسات الأخيرة على صفقة أحمد هاني ظهير أيمن سيراميكا كليوباترا لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف الحالي.

عاد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إلى تدريبات الريدز وسط أجواء حزينة في مقر النادي، حدادا على وفاة البرتغالي ديوجو جوتا لاعب الفريق في حادث سيارة.

وبدأ ليفربول الاستعدادات للموسم الجديد 2025-2026 في مركز تدريب أكسا، اليوم الثلاثاء، حيث اكتسى مقر التدريبات بالورود واللافتات التي تحمل اسم الراحل ديوجو جوتا، وسط أجواء حزينة تسيطر على أرجاء النادي.

أنهى نادي الاتحاد السكندري إجراءات ضم أحمد محمود لاعب نادي الزمالك، لمدة موسم على سبيل الإعارة، لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع أحمد محمود على تمديد عقده مع الزماك لمدة موسمين حتى عام 2029، بعد أن كان عقده ينتهي في 2027، قبل الموافقة على إعارته.

وكان أحمد محمود صاحب الـ22 عاما قضى الموسم قبل الماضي معارًا إلى الجونة، كما شارك في 9 مباريات خلال الموسم الماضي مع الزمالك، وتمكن من صناعة هدف.

وانضم لاعب الزمالك الجديد إلى قائمة صفقات الاتحاد السكندري التي ضمت محمود عبد الرحيم "جنش"، واستعارة نور علاء ومحمود عجيب.

وجهت مديرية الشباب والرياضة في الإسماعيلية، صدمة إلى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بعد إعلانهم فشل الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس الإدارة.

وأرسلت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، خطابا رسميا إلى النادي الإسماعيلي، أكدوا خلاله أن الموعد القانوني المحدد لاستلام طلبات أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي لم ينته طبقا لما أعلن مجلس الإدارة.

وأضافت المديرية: “يستمر توقيع استمارات سحب الثقة حتى 12 يوليو مع منح يومين إضافيين بسبب غلق مقر توقيع الاستمارات يومي الخميس 3 يوليو والجمعة 4 يوليو”، لتمتد مهلة توقيع استمارات سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي حتى 14 يوليو.

يترقب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العودة إلي تدريباته الجماعية، عقب الانتهاء من فترة الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق، وذلك لبدء الاستعدادات لمنافسات الموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

موعد عودة الأهلي للتدريبات الجماعية

ومن المقرر أن يعود فريق النادي الأهلي للتدريبات الجماعية، يوم 14 يوليو الجاري على ملعب التتش بالجزيرة، على أن يطير بعدها بـ 4 أيام إلى تونس، للدخول في معسكر خارجي، ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

أعلن نادي كرايوفا الروماني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب الفلسطيني أسد الحملاوي قادما من شلاسك فروتسواف البولندي.

وكان الفلسطيني أسد الحملاوي ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق وتحسبا لرحيل مواطنه الفلسطيني وسام أبو علي.

ووقع النادي الروماني عقدًا مع اللاعب لمدة 3 مواسم مقبلة، بعد التوصل لاتفاق مع ناديه السابق

أعلن نادي الإسماعيلي، عن تلقيه خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للرد على استفسار النادي بخصوص تقليص عقوبة حظر القيد، مؤكدًا أن العقوبة أصبحت تقتصر على فترة تسجيل واحدة فقط بدلًا من فترتين.

وقال نادي الإسماعيلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي عبر فيسبوك: تلقى النادي الإسماعيلي اليوم الثلاثاء، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن استفسار النادي حول تقليص العقوبة التأديبية على أنظمة فيفا من فترتين قيد إلى فترة واحدة حتى لا تكرر أزمة القيد مثلما حدث في يناير الماضي.

وواصل النادي عبر بيانه: وأوضح فيفا في خطابه: في هذا الصدد يرجى العلم بأن حظر التسجيل كما هو وارد حاليًا في نظام إدارة التسجيل (TMS) صحيح، وقد اعتبرت فترة التسجيل الخاصة من أول يونيو إلى 10 يونيو 2025 والتي فتحت بالتزامن مع كأس العالم للأندية فترة تسجيل كاملة لأغراض حظر التسجيل، وقد تم تحديث النظام ليعكس ذلك، وبناءً عليه نؤكد أن ناديكم يخضع لفترة تسجيل واحدة متبقية فقط قبل تحقيق الامتثال الكامل للقرار أي الفترة من 11 يونيو 2025 إلى 12 أغسطس 2025".

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