فيفا يقلص عقوبة القيد على الإسماعيلي إلى فترة واحدة

أعلن نادي الإسماعيلي، عن تلقيه خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للرد على استفسار النادي بخصوص تقليص عقوبة حظر القيد، مؤكدًا أن العقوبة أصبحت تقتصر على فترة تسجيل واحدة فقط بدلًا من فترتين.

بيان نادي الإسماعيلي

وقال نادي الإسماعيلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي عبر فيسبوك: تلقى النادي الإسماعيلي اليوم الثلاثاء، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن استفسار النادي حول تقليص العقوبة التأديبية على أنظمة فيفا من فترتين قيد إلى فترة واحدة حتى لا تكرر أزمة القيد مثلما حدث في يناير الماضي.

وواصل النادي عبر بيانه: وأوضح فيفا في خطابه: في هذا الصدد يرجى العلم بأن حظر التسجيل كما هو وارد حاليًا في نظام إدارة التسجيل (TMS) صحيح، وقد اعتبرت فترة التسجيل الخاصة من أول يونيو إلى 10 يونيو 2025 والتي فتحت بالتزامن مع كأس العالم للأندية فترة تسجيل كاملة لأغراض حظر التسجيل، وقد تم تحديث النظام ليعكس ذلك، وبناءً عليه نؤكد أن ناديكم يخضع لفترة تسجيل واحدة متبقية فقط قبل تحقيق الامتثال الكامل للقرار أي الفترة من 11 يونيو 2025 إلى 12 أغسطس 2025".

وأتم النادي عبر بيانه: وعليه فإن حظر القيد المفروض على النادي أصبح فترة قيد واحدة وهي الحالية وفي انتظار قرار محكمة "كاس"، بشأن التدابير العاجلة التي تقدم بها النادي مع بيان الاستئناف على عقوبة فيفا والذي يطلب فيه النادي بوقف تنفيذ قرار فيفا بتوقيع عقوبة تأديبية على النادي والذي من المنتظر أن يصدر خلال أيام قليلة.

بيان النادي الإسماعيلي

فشل الدعوة لعمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلي

فيما أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، فشل الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس الإدارة.

وكشف النادي الإسماعيلي في بيان رسمي، انتهاء الموعد القانوني المحدد لاستلام طلبات أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي وذلك طبقًا لما تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للنادي بتاريخ 3 يوليو 2025 بشأن آخر موعد لتقديم التوقيعات وفقًا للائحة النظام الأساسي والدليل التنظيمي لعقد الجمعيات العمومية.

وأضاف الإسماعيلي: “نظرًا لعدم اكتمال العدد القانوني اللازم من التوقيعات لعقد الجمعية العمومية غير العادية، فإن الأمر يُعد منتهيًا من الناحية الإجرائية”.

واختتم مجلس الإسماعيلي بيانه: “يتوجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء الجمعية العمومية الذين منحوه الثقة لاستكمال مدته القانونية، مؤكدًا احترامه الكامل لجميع الأعضاء الذين بادروا بتقديم استمارات طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة، ويؤكد المجلس التزامه أمام جماهير النادي وأعضائه بمواصلة العمل الجاد خلال الفترة المقبلة لإعادة النادي إلى مكانته الطبيعية والتاريخية، بعد أن اقترب من إنهاء الجزء الأكبر من تركات الغرامات والعقوبات والقضايا الدولية، تمهيدًا لانطلاقة جديدة تليق باسم النادي الإسماعيلي وتُسعد جماهيره العريقة في كل مكان”.

بيان مجلس الإسماعيلي

آليات سحب الثقة من مجالس الإدارة وفقا لقانون الرياضة واللائحة الاسترشادية

وكانت قد واصلت جبهة إنقاذ الإسماعيلي، تجميع استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة الدراويش برئاسة نصر أبو الحسن، خلال الأيام الماضية، تمهيدا لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس الإدارة.

ووقع حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي السابق وزوجته استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وذلك ضمن الحملة التي شنها أعضاء الجمعية العمومية ضد مجلس الإدارة الحالي بسبب الأوضاع التي يعاني منها النادي.

القيصر خلال التوقيع، فيتو

وتوجه العشرات من أعضاء الجمعية العمومية لمقر النادي بالإسماعيلية لتوقيع استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي، اعتراضا على الوضع المتردي الذي وصل إليه النادي.

القيصر خلال التوقيع، فيتو

استياء من أعضاء الجمعية العمومية

وعبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية عن استيائهم من الوضع المتردي للنادي وتأخر النادي وهبوطه من الدوري الممتاز قبل إلغاء الهبوط، مؤكدين أن الإسماعيلي يعاني من سوء تخطيط وهذا ما دفع النادي للوضع المتردي من مديونيات متزايدة، وبيع للاعبيين دون معرفة الأموال التي تدخل وتخرج من النادي.

القيصر خلال التوقيع، فيتو

“فيتو” تنشر آلية سحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلي، طبقا لقانون الرياضة واللائحة الاسترشادية حيث نصت اللائحة على أنه يجوز الدعوة لجمعية عمومية غير عادية بناء على طلب مسبب من أي من:

1- ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

2- 50% من عدد الأعضاء الذين يكتمل بهم الحضور وفق نص المادة 20

فيما حددت المادة 20 الأعداد اللازمة لاكتمال النصاب وفقا لعدد أعضاء كل ناد، وفي حالة النادي الإسماعيلي الذي يتراوح عدد أعضاؤه بين 5 و15 ألف عضو يتطلب حضور 3 آلاف عضو، وهو ما يعني ضرورة توقيع 1500 استمارة وتقديمها للمدير التنفيذي للنادي واللجنة الأولمبية من أجل الدعوة لعمومية غير عادية لسحب الثقة.

بعد انتهاء سحب الاستمارات، يشترط لاكتمال النصاب في الجمعية العمومية غير العادية لنادي الإسماعيلي حضور 3 آلاف عضو على الأقل، مع شرط موافقة ثلثي عدد الحاضرين من أجل الموافقة على سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي.

ويواصل العشرات من أعضاء الجمعية العمومية وحاملى عضوية النادي الإسماعيلي، للأسبوع الثاني على التوالي التوجه إلى مقر النادي بمحافظة الإسماعيلية، لتدوين استمارات لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي، وذلك قبل انتهاء الوقت المحدد للتقدم بالاستمارات.

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