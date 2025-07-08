الثلاثاء 08 يوليو 2025
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رياضة

هل يلحق إمام عاشور بمعسكر الأهلي في تونس؟

امام عاشور
امام عاشور

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن إمام عاشور لاعب الأهلي سيكون جاهزا للتواجد في معسكر الفريق المرتقب بتونس يوم 18 يوليو الجاري استعدادا للموسم الجديد، حيث سيتواجد اللاعب لاستكمال تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة حيث تخلى اللاعب عن الجبيرة الطبية التي وضعها بعد الجراحة. 

كما يضع مسؤولو النادي الأهلي حاليا اللمسات الأخيرة على صفقة أحمد هاني ظهير أيمن سيراميكا كليوباترا لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف الحالي. 

وشهدت الساعات الماضية تلقي اتصالات متبادلة بين مسؤولي الأهلي وسيراميكا من أجل حسم الصفقة التي تأتي بعد التعاقد مع ياسين مرعي مدافع فاركو. 

وانضم ياسين مرعي إلى الأهلي لمدة خمس مواسم بعد إنهاء اتفاق الأهلي وفاركو أيضا في إطار خطة النادي الأهلي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد. 

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الأهلي إمام عاشور اخبار الأهلي

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