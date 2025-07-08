منتخب الشباب يواصل برنامجه الصباحي.. ونبيه يشيد بالروح الجديدة| صور

واصل منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم تدريباته الصباحية، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني، وذلك خلال معسكره المفتوح بمشروع الهدف، بمدينة ٦ أكتوبر استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلي من ٢٧ سبتمبر إلى ١٩أكتوبر القادمين..

مجموعة مصر في مونديال الشباب

ويلعب منتخب الشباب المصري في المونديال، ضمن المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.

أسامة نبيه يشيد بروح اللاعبين

وشهد المران محمود فايز محلل الأداء بالمنتخبات الوطنية باستثناء المنتخب الأول؛ وأشاد الكابتن أسامة نبيه بالروح الجديدة وحالة الإصرار التي يظهر عليها اللاعبون في تنفيذ التعليمات استعدادا لوديتي المنتخب القادمتين مع منتخب الكويت الأوليمبي يومي ١٧ و٢٠ يوليو الجاري.

قائمة منتخب الشباب في معسكر يوليو

وتضم قائمة منتخب مصر للشباب خلال المعسكر المفتوح كلا من: أحمد وهب واحمد منشاوي وريشه فى حراسة المرمي وإبراهيم عادل ومحمد عوض واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد واحمد زيزو وعبد الحميد أحمد ومحمد جمال ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد وسيف سفاجا وأحمد وحيد ومروان محمود ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله واحمد أبو الفتح ويوسف شلبي ومحمود صلاح وياسين عاطف وعلى ايهاب واحمد ناجي ومحمد الدسوقي ويوسف صابر وادهم كريم ومحمد هيثم وحسن صاب

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