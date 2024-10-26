محمود فايز: الأهلي ليس له علاقة بعقوبات كاف ضد الزمالك

علق محمود فايز، المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق، على قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بشأن العقوبات الموقعة على نادي الزمالك، بعد مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وكتب محمود فايز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “الغرامة الموقعة على نادي الزمالك ظالمه جدًا مقارنة بوقائع مشابهة فيها حدث انسحاب حقيقي من مباريات أفريقية”.

وشدد: "الزمالك فقط (بعض) أفراده لوحوا بالانسحاب أو أشاروا أو فكروا أو اعترضوا.. كلها (اعتقد) لا تستاهل كل تلك الغرامة الكبيرة والظالمة".



وواصل محمود فايز: “أتمنى جمهور الزمالك مايخدش الموضوع لأهلي وزمالك.. لأن الأعضاء المصريين في لجنة الانضباط تم حجب رأيهم لأن النادي المعرض للعقوبة مصري”.

وأتم: “دافع عن حقك فقط.. الأهلي ليس له علاقة بالموضوع… والسلام عليكم ورحمة الله”.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن عقوبات قوية على نادي الزمالك ولاعبيه من خلال اللجنة التأديبية للاتحاد بسبب أحداث مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي التي أقيمت في الرياض.

وجاءت قرارات كاف بشأن الأحداث وفقا لبيان الكاف:

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اتهاما للاعبي نادي الزمالك ناصر منسي ومحمود عبد الرازق فضل الله “شيكابالا ” بسوء السلوك بعد حوادث خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي في المملكة العربية السعودية في 28 سبتمبر 2024.

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم

١. إيقاف لاعب نادي الزمالك ناصر منسي، عن اللعب لثلاث (3) مباريات مقبلة في مسابقات الكاف للأندية، لقيامه بإشارة استفزازية بالمخالفة للمادة 147 من لائحة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

2. تغريم ناصر منسي 10 آلاف دولار.

3. إيقاف لاعب الزمالك محمود عبد الرازق فضل الله، عن المباريات الثلاث (3) المقبلة في مسابقات الاتحاد الإفريقي للأندية، بسبب سلوكه غير الرياضي بالمخالفة للمادة 82 من لائحة الانضباط بالاتحاد الإفريقي.

4. تغريم اللاعب السيد محمود عبد الرازق فضل الله 10 آلاف دولار أمريكي.

5. تغريم نادي الزمالك 300 ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق الذي قام به فريقه ومسؤولوه. يتم تعليق مبلغ 100 ألف دولار أمريكي من الغرامة بشرط عدم إدانة نادي الزمالك بارتكاب جريمة مماثلة خلال بطولة CAF للأندية 2024/2025.