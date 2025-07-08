الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يدعم خطة كاتس لتجميع سكان غزة بجنوب القطاع

سكان قطاع غزة، فيتو
سكان قطاع غزة، فيتو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصدر مطلع في الحكومة، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن دعمه لخطة تقدم بها وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تقضي بتجميع سكان قطاع غزة في الجزء الجنوبي من القطاع، كجزء من "ترتيبات مؤقتة" قيد النقاش داخل المجلس الأمني المصغر.

خطة نقل الكتلة السكانية لسكان غزة جنوب القطاع

ووفقًا للمصادر، فإن الخطة تتضمن نقل الكتلة السكانية من شمال ووسط غزة إلى المناطق الجنوبية، بزعم "ضمان الفصل بين المدنيين والعناصر المسلحة" تمهيدًا لمرحلة ما بعد الحرب. 

وذكرت التقارير أن الخطة قد طُرحت للنقاش مؤخرًا وسط انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بين من يؤيد إعادة احتلال القطاع بالكامل ومن يفضل خطوات انتقالية.

تغيير ديموجرافي قسري داخل غزة

ورغم أن التفاصيل الدقيقة للخطة لم تُكشف بعد، إلا أن محللين اعتبروا أنها تُمهِّد لتغيير ديموجرافي قسري داخل غزة، وتُثير مخاوف إنسانية وقانونية خطيرة، لا سيما في ظل تدهور الوضع الإنساني في الجنوب، الذي يعاني من الاكتظاظ ونقص الخدمات الأساسية.

جريمة تهجير جديدة

وفي أول رد فلسطيني، وصفت حركة حماس الخطة بأنها "جريمة تهجير جديدة"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني "لن يقبل بسياسة الأمر الواقع، ولن يسمح بتقسيم القطاع أو تصفية قضيته". كما دعت مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لمنع تنفيذ هذه الخطوة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل عنيف في عدة مناطق، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف إطلاق النار وتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو كاتس وزير دفاع الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي سكان غزة غزة جنوب قطاع غزة

مواد متعلقة

ترامب: الوضع في غزة مأساوي ونسعى لحل النزاع نهائيا

نتنياهو عن مفاوضات غزة: النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح الرهائن

القناة 12: نتنياهو يلتقي ترامب الليلة بعد إحراز تقدم في مفاوضات غزة

الأكثر قراءة

زحلقنا الأمريكان، مبارك يكشف في فيديو نادر سر رفضه ربط شبكات القاهرة بسنترال رمسيس

ترامب يهدد دول بريكس بالرسوم الجمركية في هذه الحالة

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

الشرطة الإسبانية تكشف سبب الحادث الذي أودى بحياة مهاجم ليفربول ديوجو جوتا

بعد حريق سنترال رمسيس، النواب يوجه تحذيرا شديد اللهجة للحكومة من تغيب وزير الاتصالات

السجن 15 سنة لـ سائق التريلا المتسبب في وفاة 18 من فتيات العنب (فيديو)

تركيب 4 كبائن أمام سنترال رمسيس لعودة خدمات الاتصالات وتوجيه عاجل من محافظ القاهرة

بعد تعطل الخدمات، ماذا ستفعل البنوك في أقساط كروت الائتمان؟

خدمات

المزيد

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

بعد تأثرها بسبب حريق سنترال رمسيس، عودة خدمات المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة حريق سنترال رمسيس.. تصريحات مهمة من نائب وزير الاتصالات أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

تفسير رؤية العري في المنام وعلاقتها بارتكاب أفعال محرمة

بعد حريق سنترال رمسيس.. أدعية في السنة النبوية للحفظ من الأذى وقت الحرائق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads