إعلام إسرائيلي: نتنياهو يدعم خطة كاتس لتجميع سكان غزة بجنوب القطاع

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصدر مطلع في الحكومة، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن دعمه لخطة تقدم بها وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تقضي بتجميع سكان قطاع غزة في الجزء الجنوبي من القطاع، كجزء من "ترتيبات مؤقتة" قيد النقاش داخل المجلس الأمني المصغر.

خطة نقل الكتلة السكانية لسكان غزة جنوب القطاع

ووفقًا للمصادر، فإن الخطة تتضمن نقل الكتلة السكانية من شمال ووسط غزة إلى المناطق الجنوبية، بزعم "ضمان الفصل بين المدنيين والعناصر المسلحة" تمهيدًا لمرحلة ما بعد الحرب.

وذكرت التقارير أن الخطة قد طُرحت للنقاش مؤخرًا وسط انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بين من يؤيد إعادة احتلال القطاع بالكامل ومن يفضل خطوات انتقالية.

تغيير ديموجرافي قسري داخل غزة

ورغم أن التفاصيل الدقيقة للخطة لم تُكشف بعد، إلا أن محللين اعتبروا أنها تُمهِّد لتغيير ديموجرافي قسري داخل غزة، وتُثير مخاوف إنسانية وقانونية خطيرة، لا سيما في ظل تدهور الوضع الإنساني في الجنوب، الذي يعاني من الاكتظاظ ونقص الخدمات الأساسية.

جريمة تهجير جديدة

وفي أول رد فلسطيني، وصفت حركة حماس الخطة بأنها "جريمة تهجير جديدة"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني "لن يقبل بسياسة الأمر الواقع، ولن يسمح بتقسيم القطاع أو تصفية قضيته". كما دعت مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لمنع تنفيذ هذه الخطوة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل عنيف في عدة مناطق، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف إطلاق النار وتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية.

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