نتنياهو عن مفاوضات غزة: النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح الرهائن

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء: إنه يتابع المفاوضات بشكل شخصي وإنه لا يمكنه تحديد موعد لنهايتها.

وأضاف نتنياهو: "النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح جميع رهائننا واستسلام حماس وغزة لن تشكل تهديدا.. سألتقي الرئيس ترمب مجددا وآمل أن نصل إلى صفقة".

وتابع: "هذه أيام عظيمة ولكنها مليئة بالمأساة أيضا حيث فقدنا 5 من جنودنا في غزة.. قبلنا اقتراح ويتكوف ونحن قريبون من تحقيق ذلك ولدينا أمل".

عودة الأسرى الإسرائيليين ورسالة ترامب لحماس

وفي وقت سابق من أمس، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار في غزة، في ظل التحركات الدولية المتسارعة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر.

وأضافت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن ترامب يعتبر "عودة جميع الأسرى ووقف القتال أولوية قصوى"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تأمل أن توافق حركة حماس على المقترح المطروح".

مبعوث أمريكي في طريقه إلى الدوحة

وفي خطوة متصلة، أعلن البيت الأبيض أن ويتكوف، مبعوث إدارة ترامب الخاص، سيتوجه خلال هذا الأسبوع إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المحادثات الجارية، إلى جانب وسطاء مصريين وقطريين.

وأوضحت المصادر أن هدف الزيارة هو "المساهمة في تقريب وجهات النظر، ودعم جهود التهدئة"، في وقت يتصاعد فيه الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإبرام صفقة تبادل أسرى، وسط انتقادات متزايدة.

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