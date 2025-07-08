القناة 12: نتنياهو يلتقي ترامب الليلة بعد إحراز تقدم في مفاوضات غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري لقاءً جديدًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة، في ظل ما وصفته القناة بـ"تقدم ملحوظ" في مفاوضات التهدئة بشأن قطاع غزة.

تنسيق لقاء ثان بين ترامب ونتنياهو

ولفتت القناة العبرية، إلى أن اللقاء المرتقب الليلة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو لا يزال قيد التنسيق النهائي.

الاتصالات الدولية للوصول إلى اتفاق هدنة شامل في غزة

وبحسب القناة، فإن اللقاء سيُعقد بعيدًا عن الإعلام، ويأتي في وقت تتكثف فيه الاتصالات الدولية للوصول إلى اتفاق هدنة شامل في غزة، يتضمن وقف العمليات العسكرية وتبادل الأسرى.

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