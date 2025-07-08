سندك هيبة جيشكم، جدل حول كمين بيت حانون بين عملية القسام وبروتوكول هانيبال (فيديو)

قالت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في المنشور، مخاطبة الإسرائيليين: “سندك هيبة جيشكم.. جنائز وجثث جيش العدو ستصبح حدثا مستمرا طالما استمر العدوان”.

إعلام عبري يزعم تطبيق بروتوكول هانيبال فى بيت حانون

وأفادت وسائل إعلام عبرية إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، بمقتل ما لا يقل عن 5 جنود وإصابة 20 آخرين بينهم ضابط كبير، في حدث أمني استثنائي شمال بيت حانون بقطاع غزة، عقب انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة عسكرية، أعقبه هجوم على قوة الإنقاذ واشتعال النيران في آليات الجيش.

التقارير تحدثت أيضا عن 3 جنود مفقودين، وسط ترجيحات بتفعيل بروتوكول هانيبال لمنع وقوع أسرى بيد المقاومة الفلسطينية، في حين شنت الطائرات الحربية غارات مكثفة على المنطقة.

السَّلامُ على القسَّامِ البارحةَ واليومَ وغدًا

وحتى يوم الدِّين! 💚 pic.twitter.com/tYN0TtbG3F — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) July 7, 2025

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قطع اجتماعا مع مبعوث أمريكي لمتابعة الحادث، وتم رفع حالة التأهب في مستشفيات عدة لاستقبال المصابين، بينما وصفت وسائل الإعلام المشاهد بأنها “قاسية وتشبه كمين خان يونس”.

قيادي فى القسام يتوعد بتدمير كتيبة نيتساح يهودا

توعد مصدر في كتائب القسام، بتدمير كتيبة نيتساح يهودا وإخراجها عن الخدمة.

وتابع في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، مجاهدو القسام نفذوا أمس كمينا محكما ضد قوة متعددة التشكيل في بيت حانون.

وتابع: الكمين كان على مراحل عدة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو.

وأشار القيادي في القسام، إلى أن الكمين استهدف كتيبة نيتساح يهودا وهو الثالث الذي تتعرض له في بيت حانون.

واستطرد، استهدفنا الكتيبة سابقا بكمين الزراعة والسكة في أخطر 3 أحداث أمنية في تاريخها.

الخارجية القطرية توضح موقف مفاوضات الدوحة

من جهة أخرى قالت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، تعليقا على مفاوضات الدوحة بين الاحتلال وحماس، إن جهود الوسطاء تنصب على الوصول إلى مرحلة لإنهاء الحرب في غزة، ومن المبكر الحديث عن أي تفاصيل لكن هناك انطباعات إيجابية.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة القطرية، إن عملية التفاوض تحتاج وقتا، ولا يمكن تقديم جدول زمني واضح للوصول إلى نتائج، وجهود الوسطاء تنصب للوصول إلى مرحلة لـ إنهاء الحرب في غزة.

وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن صلاحيات الوفد الإسرائيلي بدقة، لكن مستوى الانخراط إيجابي.

الخارجية القطرية تحذر من تسريبات حول مفاوضات غزة

وأكد أنهم -الوفد الإسرائيلي- قدموا إطارا ومبادئ أولية، وبعد الاتفاق عليها نأمل أن ننتقل لمرحلة نقاش المقترح.

وتابع، العملية التفاوضية بحاجة لهدوء، والتسريبات تؤدي لسيل إعلامي قد يؤثر على سيرها.

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