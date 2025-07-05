محافظ الشرقية يشيد بمجهودات وحدة السكان بالديوان العام لخدمة المواطنين

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات وحدة السكان بالديوان العام بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة من خلال دورها في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ / ٢٠٣٠ م والتي تعمل على تنمية الأسرة المصرية والإرتقاء بجودة حياة المواطن.

المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن ومافظة الشرقية ان المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أوضحت أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة للتغلب على ما يعوق جهود التنمية.. لافتةً إلى ضرورة عقد الندوات والاجتماعات الشهرية وإطلاق القوافل الطبية والدينية للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية وتحقيق هدف الدولة فى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

مديرة وحدة السكان بديوان عام المحافظة

وأشارت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالديوان العام إلي إنه بمتابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع الجهات الشريكة والتي شملت مديريات " التضامن الاجتماعى و الشباب والرياضة والطب البيطري والصحة وبرنامج مشروعك وجهاز تنمية المشروعات

حماية الطفل وحقوق الانسان

بالاضافة الى وحدات ( تكافؤ الفرص و حماية الطفل وحقوق الإنسان بالديوان العام كذلك جامعة الزقازيق ومكتبة مصر العامة وفرع ثقافة الشرقية والمجلس القومي للمرأة ووحدة أيادي مصر قامت الوحدة بتنفيذ عدة مبادرات رئاسية خلال شهر يونيه الماضي كمبادرة تحدث معه فى الزقازيق وأبوحماد وديرب نجمو كفرصقر مبادرة شبابنا مستقبلنا ب ٤ مراكز وهى الحسينية ومنياالقمح وكفر صقرو فاقوس) ,مبادرة الزواج مش جهاز غسالة واحدة كفاية ب ٥ مراكز الزقازيق وديرب نجم والحسينية وحي اول وحي ثان

مبادرة حروف من نور

وكذا مبادرة حروف من نور ب ٣ مراكز منياالقمح - الحسينية - كفرصقر ومبادرة ثقافتنا في معرفتنا ب ٩ مراكز ومدن الزقازيق والإبراهيمية وحي اول وحي ثان والحسينية وكفرصقر ومنياالقمح وبلبيس وفاقوس كما تم متابعة وتنسيق بمجموعة ندوات كندوة توعوية عن التمكين الإقتصادي وريادة الأعمال والشمول المالي بأبو حماد وندوات تثقيفية عن " التغيرات المناخية وتأثيرها على الحياة " - "المرأة في المجتمع " بمركز منيا القمح.

قوافل طبية علاجية وبيطرية بمراكز المحافظة

بالاضافة الى قوافل طبية بمختلف التخصصات للكشف على المرضى بمركز الإبراهيمية وندوات ولقاءت بعموم مدن المحافظة وكان اخرها تنظيم فعاليات اليوم العلمي المشترك لقسمي المسالك البولية والكلى الصناعية كذلك فعاليات القافلة الطبية العلاجية الشاملة بكفر صقر وانطلاق عقد امتحان فوري لمحو الأمية وتعليم الكبار لطلبه الجامعة بمركز كفرصقروندوة إرشادية عن تنمية الوعى السياسي لدي الشباب بالحسينية. وتنفيذ برنامج أنشطة أطفال" بعنوان ارسم ولون" بمركز الحسينية.

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