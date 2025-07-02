التحفظ على السيارتين في حادث الطريق الإقليمي بالشرقية

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة الشرقية حادث تصادم مروع بين ميكروباص وسيارة نقل تريلا أسفر عن إصابة 9 عمال بأحد المصانع من محافظة المنوفية.

المعاينة الأولية تثبت سبب حادث التصادم

وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحادث انفجار إطار سيارة ميكروباص واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بسيارة نقل ثقيل "تريلا" كانت متوقفة على جانب الطريق، حيث كان سائقها يقوم بتغيير أحد الإطارات.

تم التحفظ على السيارتين، وحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نزيف الأسفلت لا يتوقف، إصابة 9 أشخاص في تصادم على الطريق الإقليمي بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حادث تصادم مروع بين ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الإقليمي بالقرب من قرية كفر سمري التابعة لمركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص جميعهم من محافظة المنوفية ( عمال بأحد المصانع) بإصابات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين بمنيا القمح لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا بورود إشارة من مستشفى السعديين بمنيا القمح باستقبال 9 أشخاص مصابين بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص في نقل أعلى الطريق الإقليمي الصنافين أمام كفر سمري اتجاه مركز بلبيس وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السعديين بدائرة منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

حوادث الطرق من أكثر الحوادث اليومية عالميا

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال

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