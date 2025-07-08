الثلاثاء 08 يوليو 2025
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محافظات

هندسة بنها تنعى أحد خريجيها ضحية سنترال رمسيس

أحد ضحايا سنترال
أحد ضحايا سنترال رمسيس، فيتو

نعت كلية الهندسة بجامعة بنها بخالص الحزن والأسى لوفاة، أحد أبنائها الأوفياء، المهندس أحمد الدرس، الذي استُشهد جراء الحريق المأساوي الذي وقع في سنترال رمسيس يوم أمس.

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حريق سنترال رمسيس

وتتقدم إدارة كلية هندسة بنها وجميع العاملين بها، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الشهداء وذويهم ومحبيهم من ضحايا سنترال رمسيس سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وأضاف بيان صادر عن الكلية لقد جسّد هؤلاء الأبطال أسمى معاني النُبل والمسؤولية والإخلاص في العمل، وأدّوا واجبهم حتى اللحظات الأخيرة، فكانوا بحق مثالًا يُحتذى به في الفداء والتضحية.

حريق سنترال رمسيس

وكان قد تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال التبريد لمبنى سنترال رمسيس بعد السيطرة على الحريق  

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق الذى نشب بسنترال رمسيس دون إصابات أو وفيات،  وجارى أعمال التبريد.

لجنة هندسية لمعاينة مبنى سنترال رمسيس


وكان قد قرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس من الحريق الذى نشب به، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وكانت غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من ١٠ أدوار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء.

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