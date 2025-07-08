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محافظة القاهرة تكشف نتيجة المعاينة المبدئية لسنترال رمسيس

سنترال رمسيس،فيتو
سنترال رمسيس،فيتو

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المعاينة المبدئية لمبنى سنترال رمسيس أن المبنى سليم والنيران لم تؤثر على سلامته إنشائيا

وقال محافظ القاهرة إن اللجنة الهندسية سوف تعد تقريرا فنيا بحالة المبنى إنشائيا والتوصيات المطلوب تنفيذها

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حريق سنترال رمسيس


وكان قد تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال التبريد لمبنى سنترال رمسيس بعد السيطرة على الحريق  

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق الذى نشب بسنترال رمسيس دون اصابات أو وفيات،  وجارى أعمال التبريد


لجنة هندسية لمعاينة مبنى سنترال رمسيس


وكان قد قرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس من الحريق الذى نشب به، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وكانت غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من ١٠ أدوار، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء،

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