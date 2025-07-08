الثلاثاء 08 يوليو 2025
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محافظ دمياط يتفقد موقع حريق مصنع الفوم ويوجه بسرعة إجراء تقارير الفحص والتقييم

محافظ دمياط يزور
محافظ دمياط يزور موقع حريق مصنع الفوم.. ڤيتو

تفقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، موقع الحريق الذي اندلع صباح اليوم بأحد مصانع إنتاج الفوم بالمدينة الصناعية في دمياط الجديدة، وذلك لمتابعة جهود السيطرة على الحريق وتقييم حجم الخسائر المبدئية التي خلفها الحادث.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة.

 

محافظ دمياط يزور موقع حريق مصنع الفوم.. ڤيتو
محافظ دمياط يزور موقع حريق مصنع الفوم.. ڤيتو

 

استجابة فورية وتحرك سريع

 

وأكد محافظ دمياط أنه فور تلقي غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة بلاغًا باندلاع الحريق، تم التنسيق العاجل مع إدارة الحماية المدنية التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث جرت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المصانع المجاورة.

كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف التي دفعت بعدة سيارات مجهزة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لحالات الاختناق بالموقع، إلى جانب نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

متابعة التحقيقات وتقييم الخسائر

 

وأشار المحافظ إلى استمرار أعمال المعاينة الفنية لموقع الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق بدقة، إلى جانب حصر الخسائر المادية، ومتابعة الوضع الصحي للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

كما وجه الشهابي الجهات التنفيذية بضرورة إعداد تقرير شامل وعاجل يتضمن تفاصيل الحريق، وتوصيات حول سبل تفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مؤكدًا أن سلامة العاملين والمنشآت الصناعية على رأس أولويات المحافظة.
 

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