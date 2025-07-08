إخماد حريق ضخم بمصنع فوم بدمياط الجديدة والخسائر تتجاوز 15 مليون جنيه (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، من السيطرة الكاملة على حريق هائل اندلع داخل أحد مصانع الفوم بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، بعد جهود استمرت لساعات متواصلة لمواجهة ألسنة اللهب التي تصاعدت لمسافات شاهقة بفعل المواد سريعة الاشتعال المستخدمة في التصنيع.

وتسبب الحريق في حالة من الذعر بين العاملين وأصحاب المصانع المجاورة، نظرًا لشدة النيران وكثافة الدخان الذي شوهد من أماكن بعيدة، حتى من سماء دمياط القديمة.

اثار دمار وحريق مصنع الفوم بدمياط الجديدة

الخسائر المادية تتجاوز 15 مليون جنيه

أفادت التقديرات الأولية أن الخسائر المادية الناجمة عن الحريق تخطت حاجز 15 مليون جنيه، تمثلت في تلفيات شديدة بالمبنى الرئيسي للمصنع، والماكينات، وخطوط الإنتاج، والخامات المستخدمة.

في المقابل، لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، بفضل سرعة إخلاء الموقع واستجابة فرق الإطفاء والطوارئ.

اثار دمار وحريق مصنع الفوم بدمياط الجديدة

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخطة محكمة للسيطرة

وأشارت مصادر من الحماية المدنية إلى أنه تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء مزودة بخزانات مياه ووسائل مكافحة حديثة، إلى جانب تنسيق كامل مع سيارات الإسعاف وأجهزة الأمن الصناعي.

وساعدت سرعة التدخل وتطبيق خطة إغلاق محكمة على محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة، خاصة أن المواد الخام المستخدمة في صناعة الفوم قابلة للاشتعال السريع وتزيد من صعوبة الإطفاء.

التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق

فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا موسعا بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وسط ترجيحات أولية تشير إلى احتمالية حدوث ماس كهربائي أو تسريب حراري أدى إلى اشتعال المواد البترولية أو الفوم الخام.

وانتقلت لجنة من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث والاستماع إلى أقوال مسؤولي المصنع والعاملين المتواجدين أثناء الحادث.

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