الإثنين 07 يوليو 2025
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بعد تعطل رقم 123 بسبب حريق سنترال رمسيس، صحة دمياط تعلن خطوط بديلة للتواصل مع الإسعاف

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بدمياط

شهدت الساعات الماضية انقطاعا في بعض خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذي اندلع، اليوم في سنترال رمسيس، ما أثر على عدد من الخدمات الحيوية، من بينها رقم الطوارئ 123 الخاص بالإسعاف.

 

إعلان مديرية الصحة عن أرقام الطوارئ البديلة
إعلان مديرية الصحة عن أرقام الطوارئ البديلة

 

استعدادات مديرية الصحة بدمياط للتعامل مع الأزمة

وفي إطار الحرص على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية، أعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط عن تخصيص خطين أرضيين بديلين لاستقبال بلاغات الحالات الطارئة، لحين عودة الخدمة إلى طبيعتها.

 

أرقام الطوارئ البديلة للتواصل مع الإسعاف

وطالبت المديرية المواطنين بالتواصل عبر الأرقام التالية لتنسيق البلاغات العاجلة مع هيئة الإسعاف بدمياط:

📞 0572115116
📞 0572115117

وأوضحت المديرية أن هذه الأرقام ستظل متاحة لحين إصلاح العطل المفاجئ وعودة الرقم الرسمي 123 للعمل بكامل طاقته.

رسالة طمأنة للمواطنين

وأكدت المديرية في بيانها أن هناك تنسيقًا كاملًا مع غرفة الطوارئ وهيئة الإسعاف لتغطية أي بلاغات حرجة، مشددة على جاهزية الفرق الطبية للتدخل السريع في الحالات الطارئة.

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