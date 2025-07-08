الصحة العالمية: شح الغذاء والوقود والأدوية يزهق أرواح أطفال وشعب غزة

حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، من أن شح الغذاء والوقود والأدوية في قطاع غزة يؤدي إلى وفاة الأطفال ويهدد حياة السكان.

وأكد أن المرافق الصحية تنهار، داعيا لتحرك دولي عاجل لتأمين ممرات إنسانية وإدخال الإمدادات الأساسية.

الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل ومرضعة في غزة لم يتناولن الطعام منذ أيام

قال مكتب الأمم المتحدة للسكان، اليوم الثلاثاء: إن 50 ألف امرأة حامل ومرضعة في قطاع غزة لم يتناولن الطعام منذ أيام.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة للسكان: الأطفال في غزة يولدون مبكرا جدا ومعرضون لخطر الموت أو مشاكل صحية مدى الحياة.

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

من ناحية أخرى حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة

وقالت الوكالة الأممية في بيان على "فيس بوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة باتت مهددة بالموت عطشا وسط انهيار أنظمة تزويد المياه.

وتابعت: "فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان".

القصف الإسرائيلي المتواصل

وأوضحت "الأونروا"، أن قدرتها على توفير المياه تراجعت إلى نصف الكميات التي كانت توفرها خلال فترة الهدنة، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، وأوامر النزوح القسري، وحظر سلطات الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع لأكثر من 100 يوم.

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وقالت بهذا الصدد: "آبار مياه نفد منها الوقود، آبار مياه تقع في مناطق خطيرة يصعب الوصول إليها، وأنابيب مكسورة تهدر المياه، وصهاريج مياه لا تصل في كثير من الأحيان".

وطالبت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

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