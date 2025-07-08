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خارج الحدود

الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل ومرضعة في غزة لم يتناولن الطعام منذ أيام

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال مكتب الأمم المتحدة للسكان، اليوم الثلاثاء: إن 50 ألف امرأة حامل ومرضعة في قطاع غزة لم يتناولن الطعام منذ أيام.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة للسكان: الأطفال في غزة يولدون مبكرا جدا ومعرضون لخطر الموت أو مشاكل صحية مدى الحياة.

 

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

من ناحية أخرى حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

 

العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة

وقالت الوكالة الأممية في بيان على "فيس بوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" إن العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة باتت مهددة بالموت عطشا وسط انهيار أنظمة تزويد المياه.

وتابعت: "فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان".

 

القصف الإسرائيلي المتواصل

وأوضحت "الأونروا"، أن قدرتها على توفير المياه تراجعت إلى نصف الكميات التي كانت توفرها خلال فترة الهدنة، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، وأوامر النزوح القسري، وحظر سلطات الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع لأكثر من 100 يوم.

 

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وقالت بهذا الصدد: "آبار مياه نفد منها الوقود، آبار مياه تقع في مناطق خطيرة يصعب الوصول إليها، وأنابيب مكسورة تهدر المياه، وصهاريج مياه لا تصل في كثير من الأحيان".

وطالبت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

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مكتب الأمم المتحدة للسكان قطاع غزة غزة الاطفال في غزة

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