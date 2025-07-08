الجنسية الأكثر تسجيلا للأهداف في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، يتصدر نجوم البرازيل قائمة أكثر الدول تسجيلا للأهداف في كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

البرازيل الاكثر تسجيلا

وسجل لاعبو البرازيل 28 هدفا في الصدارة، ثم لاعبو الأرجنتين 19 هدفا، ثم فرنسا 15 هدفا، وإنجلترا 14 هدفا، والبرتغال 12 هدفا، ثم إسبانيا 11 هدفا، وألمانيا 10.

ويحتضن استاد ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية، مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين الفائز من مواجهتي ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، والفائز من مباراة فلومينينسي ضد تشيلسي يوم الأحد المقبل.

موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 علي ملعب ميتلايف يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة النهائي عبر شبكة “DAZN” العالمية بشكل حصري ومباشر عبر شاشتها.

وتشهد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية، مواجهات نارية بين باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ريال مدريد الإسباني، وفلومينينسي البرازيلي أمام تشيلسي الإنجليزي.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية

وجاءت مواعيد نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 في نسختها الأولي بمشاركة 32 فريقا التي تستضيفها الولايات المتحدة كالتالي:

فلومينينسي ضد تشيلسي - الثلاثاء 8 يوليو 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية

باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد- الأربعاء 9 يوليو 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية

وأسدل الستار على منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها أمريكا في الفترة الحالية حتى 13 يوليو الجاري.

وكانت منافسات كأس العالم للأندية، انطلقت بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا، يوم 14 يونيو الماضي بمباراة افتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي.

وكان الهلال السعودي، ريال مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي، بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان، تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي تأهلوا إلى ربع نهائي البطولة.

ووقع الهلال ضد فلومينينسي، تشيلسي ضد بالميراس، باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ وريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند بدور ربع النهائي.

نتائج مباريات دور الـ8 من كأس العالم للأندية

الهلال وفلومينينسي (فوز فلومينينسي بهدفين لهدف).

بالميراس وتشيلسي (فوز تشيلسي 2-1).

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ (فوز باريس سان جيرمان بهدفين دون رد).

ريال مدريد وبوروسيا دورتموند (فوز ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين).

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