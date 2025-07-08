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رياضة

جوهرة ريال مدريد تقترب من الانضمام للمنتخب الإسباني بعد تألقه في مونديال الأندية

ريال مدريد
ريال مدريد

اقترب جونزالو جارسيا مهاجم ريال مدريد الشاب من الانضمام إلى صفوف المنتخب الإسباني الأول، بعد تألقه اللافت في كأس العالم للأندية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تألق جونزالو أثار جدلًا واسعًا في الإعلام المدريدي، حتى إن بعض الصحف بدأت تطالب بأن يكون أساسيًّا في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان، بل وتفضيله على كيليان مبابي نفسه أو على حساب فينيسيوس جونيور، في حال أراد تشابي ألونسو مدرب الملكي، إعادة النجم الفرنسي لمركز الجناح الأيسر.

جونزالو جارسيا
جونزالو جارسيا

ولم تتوقف الضجة حول جونزالو عند نادي ريال مدريد، بل امتدت إلى المنتخب الإسباني، إذ بات يُنظر إليه كخيار متقدم بالنسبة للمدير الفني لويس دي لا فوينتي، على أسماء بارزة مثل ألفارو موراتا، فيران توريس، ميكل أويارزابال، وحتى سامو أوموروديون.

يُذكر أنه بسبب معاناة كيليان مبابي من التهاب معوي حاد، قرر ألونسو إشراك الشاب جونزالو جارسيا كمهاجم صريح في بداية البطولة، ليتحول اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى مفاجأة البطولة الكبرى، وبسرعة البرق بات مرشحًا ليكون الهداف وأفضل لاعب في البطولة.

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