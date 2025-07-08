موقف مبابي، تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باريس سان جيرمان

كأس العالم للأندية 2025، كشفت تقارير صحفية أن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد سيقوم بالدفع بالنجم الفرنسي كيليان مبابي في التشكيلة الأساسية أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية غدا الأربعاء، بعدما غاب اللاعب عن مشوار الريال في دور المجموعات للاصابة والدفع به في آخر مباراتين كبديل.

وستكون مباراة الريال ضد باريس سان جيرمان هي الأولى للنجم مبابي ضد فريقه السابق بعد إنتقاله الموسم الماضي إلي ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فران جارسيا - روديجر - هويسين - أرنولد

خط الوسط: فالفيردي - تشواميني - جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - جارسيا - مبابي

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، المقرر لها غدا الأربعاء على ملعب ميتلايف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان يدخل اللقاء بعد الفوز على بايرن ميونخ 2-0 في ربع النهائي، بينما تجاوز ريال مدريد الفريق الألماني بوروسيا دورتموند 3-2 بالدور ذاته.



موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، غدا الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث أن جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما حصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان مع الفائز من مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي يوم الأحد المقبل في نهائي مونديال الأندية 2025.

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