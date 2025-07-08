الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

القنوات الناقلة وموعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مونديال الأندية

القنوات الناقلة وموعد
القنوات الناقلة وموعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

كأس العالم للأندية 2025، يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مع مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، المقرر لها غدا الأربعاء على ملعب ميتلايف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

 

باريس سان جيرمان يدخل اللقاء بعد الفوز على بايرن ميونخ 2-0 في ربع النهائي، بينما تجاوز ريال مدريد الفريق الألماني بوروسيا دورتموند 3-2 بالدور ذاته.



موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025


تقام مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، غدا الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف  في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية. 

 

 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025


تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث أن جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما حصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2.

 

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان مع الفائز من مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي يوم الأحد المقبل في نهائي مونديال الأندية 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية 2025 ريال مدريد باريس سان جيرمان ريال مدريد وباريس سان جيرمان مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان تشيلسي ضد فلومينينسي

مواد متعلقة

يويفا يرفض استئناف ريال مدريد على عقوبة مبابي وروديجر

نتائج إنريكي أمام ريال مدريد قبل قمة نصف نهائي مونديال الأندية

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة ريال مدريد

الأكثر قراءة

خروج قطار مطروح الإسكندرية عن القضبان وأهالي عبد القادر يهرولون لنجدة الركاب (صور)

شاهد، كيف توقع تامر حسني حريق سنترال رمسيس وانقطاع الإنترنت في مصر

أخبار مصر: تعويضات لمتضرري انقطاع الانترنت والاتصالات وهذا موعد عودة الخدمات، حادث قطار بالإسكندرية، مكافأة نتنياهو لترامب

4 وفيات و40 مصابًا، الحصر المبدئي لضحايا حريق سنترال رمسيس

أبطال أدوا واجبهم حتى اللحظات الأخيرة، المصرية للاتصالات تنعي شهداء حريق سنترال رمسيس

بالأسماء والصور، شهداء حريق سنترال رمسيس

هل يلحق إمام عاشور بمعسكر الأهلي في تونس؟

آثار حريق سنترال رمسيس (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

اعتذار ومذيعتين في ورطة.. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دنماركية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في الأشهر الحرم وفضائلها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية