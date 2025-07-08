مونديال الأندية، حساب أسطورة البرازيل "بيليه" يحتفي بهدف مبابي

حرص الحساب الرسمي للأسطورة البرازيلية الراحل “بيليه” على منصة "إنستجرام" على الاحتفاء بأول أهداف الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد في مونديال الأندية 2025.

الحساب الرسمي للمهاجم البرازيلي بيليه لم يتأخر في العثور على نقاط التشابه بين هدف مبابي وهدف سابق للأسطورة الراحل.

وكتب الحساب الرسمي لبيليه: "كان الملك بيليه يرى دائمًا أن مبابي موهبة لا تصدق، وكان دائمًا معجبًا به كثيرًا، بعد الهدف الذي أحرزه هذا الأسبوع، لا يوجد شيء أكثر عدالة من الاعتراف بهذه النقاط المتشابهة ومع هذه الصور المتشابهة جدًا بين النجمين. هل وجدت أي تشابه؟".

وأحرز مبابي هدفه الأول في كأس العالم للأندية في شباك دورتموند في ربع النهائي بعد غيابه عن أول 3 مباريات لفريقه في الدور الأول من البطولة، فيما سيجد نفسه غدا الأربعاء في مواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

وأحرز مبابي الهدف الثالث للفريق الملكي في اللحظات الأخيرة من المباراة بمقصية رائعة خدع بها الحارس والدفاع ليجعل النتيجة (3 ـ 0) ويحسم تأهل فريقه للمربع الذهبي.

وتلقى هداف الدوري الإسباني وصاحب الحذاء الذهبي لموسم 2024 ـ 2025 تمريرة على المقاس من زميله أردا جولر ليسدد مقصية مذهلة سكنت الزاوية اليمنى لحارس دورتموند.

وتغيب مبابي عن أول 3 مباريات لريال مدريد طيلة الدور الأول في كأس العالم للأندية، ودخل بديلا في الشوط الثاني أمام يوفنتوس، ثم دخل بديلا مرة أخرى لزميله جود بيلينغهام في الدقيقة 67 من مواجهة دورتموند.



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