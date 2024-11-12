نادي بيليه ونيمار يعود للدوري الممتاز البرازيلي بعد غياب موسم

صعد نادي سانتوس إلى دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم ليعود النادي السابق لبيليه لدوري الأضواء بعد عام واحد من هبوطه للمرة الأولى.

وساعد البرازيلي الراحل بيليه نادي سانتوس في أن يصبح أحد أشهر الأندية في عالم كرة القدم، إذ استمتع فريق المدينة الساحلية بعصر ذهبي في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بفوزه بعشرة ألقاب لدوري الولاية وستة للدوري البرازيلي.

ويتقدم سانتوس بفارق خمس نقاط في صدارة دوري الدرجة الثانية قبل جولتين على نهاية الموسم.

وهبط فريق سانتوس، الذي احتفل بمرور 112 عامًا على تأسيسه في وقت سابق من العام الجاري، إلى دوري الدرجة الثانية في ديسمبر الماضي بعد خسارته 2-1 أمام فورتاليزا في الجولة الأخيرة من الدوري.

وفاز سانتوس 2-صفر على كوريتيبا أمس الاثنين ليضمن التأهل الرسمي لدوري الأضواء.

وسجل ويندل ورومولو أوتيرو هدفين في الشوط الأول أمس ليضمن للفريق العودة لدوري الأضواء والاقتراب من لقب دوري الدرجة الثانية.

بالإضافة إلى بيليه، لعب عدد من نجوم البرازيل المميزين لسانتوس بينهم نيمار، وروبينيو مهاجم ميلان السابق، ورودريجو لاعب ريال مدريد.

وقال المهاجم البرازيلي جيليرمي لموقع شبكة جلوبو: "فرحة صنع التاريخ. مصدر شرف وفرح، كان عامًا صعبًا حقًّا. تستحقه الجماهير كثيرًا، وكل فرد من الجهاز المعاون ومجلس الإدارة. لا أجد الكلمات للتعبير عن ذلك".