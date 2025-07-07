كيليان مبابي ينهي صراعه مع باريس سان جيرمان

أخذ كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، قرارًا مفاجئًا قبل ساعات من مواجهة فريقه المرتقبة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد غد الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

مبابي يسحب دعواه ضد باريس سان جيرمان

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي قرر سحب الدعوى القضائية التي حركها في الفترة الأخيرة ضد فريقه السابق باريس سان جيرمان وحملت اتهامات بالابتزاز العاطفي.

واتهم مبابي إدارة ناديه السابق بالضغط عليه والتلويح بتجميده حال عدم تجديد عقده الذي انتهى في صيف 2024 ورحل بعد نهايته إلى ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق القانوني للاعب كيليان مبابي سحب الشكوى التي تقدم بها اللاعب في 16 مايو الماضي، والتي أدت إلى فتح تحقيق قضائي من قبل مكتب المدعي العام في باريس في 24 يونيو الماضي.

ويسعى مهاجم ريال مدريد إلى تهدئة الوضع القانوني والتركيز على منافسات كأس العالم للأندية.

واكتفى مبابي بمواصلة الإجراءات القانونية ضد باريس سان جيرمان أمام المحكمة الاقتصادية، للحصول على مبلغ 55 مليون يورو من رواتب ومكافآت غير مدفوعة خلال الأشهر الأخيرة من عقده مع النادي.

تصريحات ناصر الخليفي الأخيرة حول مبابي

ومنذ أيام، هدأت العلاقة بين مبابي وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الذي أدلى بتصريح مفاجئ حول مبابي، قائلًا لوسائل إعلام محلية: "كنا محظوظين هذا العام دونه، لكنني أتمنى له كل التوفيق في ريال مدريد من أعماق قلبي".

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